أطاحت الشرطة القضائية لأمن دائرة يسر (شرق بومرداس) بشبكة إجرامية تضم ستة عناصر تمتهن النصب والاحتيال على المواطنين، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء مصدر من أمن الولاية.

وأوضح رئيس خلية الإعلام بأمن الولاية، محافظ الشرطة كريمو تواتي، بأنه تم توقيف عناصر هذه المجموعة الإجرامية التي تتراوح أعمارهم ما بين 27 و 46 سنة وتنحدر من ولايتي بومرداس وتيزي وزو، بناء على بلاغات ومعلومات حول النشاط المشبوه لعناصرها.

ومن بين الجرائم التي قام بها هؤلاء، النصب على مقاول مقيم بولاية برج بوعريريج بمبلغ مالي يقدر ب 80 ألف دج بعد إيهامه ببيع شاحنة تم عرضها عبر أحد المواقع الإلكترونية التجارية.

كما راح ضحية هذه المجموعة تاجر مقيم بولاية سطيف تم إيهامه باقتناء أعمدة حديدية موجهة للأشغال العمومية عرضها الضحية للبيع على الشبكة الالكترونية بمبلغ مالي يقدر أكثر من 2,5 مليون دج.

وتم على إثر ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه عناصر هذه المجموعة مع انجاز ملفات قضائية و تقديمهم أمام النيابة المختصة، حسب نفس المصدر .