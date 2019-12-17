تسجل العديد من بلديات ولاية البليدة منذ ليلة أمس الاثنين إلى الثلاثاء انقطاعا في التموين بالطاقة الكهربائية والماء الشروب بسبب الرياح القوية التي ضربت المنطقة، حسبما أفادت به اليوم مصادر من مؤسستي الجزائرية للمياه ومديرية توزيع الكهرباء والغاز.

و كشفت المكلفة بالإعلام على مستوى مديرية توزيع الكهرباء والغاز، خديجة بودة، أن عدة بلديات بالولاية سجلت منذ ليلة أمس انقطاعا في التموين بالطاقة الكهربائية بسبب الرياح القوية التي أدت إلى سقوط أشجار على الخطوط الكهربائية ما أسفر عن إتلاف الكوابل الكهربائية.

كما تسبب هبوب الرياح في تطاير صفائح حديدية ومقعرات هوائية أدت إلى قطع الكوابل وسقوطها أرضا, تضيف ذات المتحدثة, التي أرجعت أيضا أسباب هذه الإنقطاعات إلى ظاهرة التعدي على الشبكة الكهربائية وهذا نتيجة احتكاك الكوابل بالبنايات التي لم يحترم محيط الحماية أثناء تشييدها.

وتعلم مديرية التوزيع كافة زبائنها المتضررين أنه تم تجنيد كامل الفرق التقنية التي تعمل حاليا على تصليح الأعطاب وهذا على مستوى كل من بلدية الشريعة الجبلية وكذا جزء من بلدية مفتاح (شرقا) وأحياء بن رمضان و دريوش و بلعوادي وكذا منطقة تابينات.

من جهتها تسجل مؤسسة الجزائرية للمياه ûوحدة البليدة- تذبذبا في التموين بالماء الشروب بسبب انقطاع التيار الكهربائي على مستوى كافة أجهزتها الإنتاجية, حسبما جاء في بيان صادر عن هذه المؤسسة العمومية.

ويتعلق الأمر بالنسبة لبلدية البليدة بأحياء كل من الدويرات و دردارة و سليمان شعشوع و شيخ بن عيسى و طارق بن زياد و بن عاشور وكذا تلك الواقعة بالطريق المؤدي إلى منطقة الشريعة وكذا بلديات بوعرفة (غرب الولاية) و الجبابرة و الشبلي و بوينان و الأربعاء و مفتاح (شرقا) و وادي العلايق (شمالا).

وفي هذا الصدد التزمت ذات المؤسسة بعودة التوزيع المنتظم بحسب البرنامج المسطر فور استقرار التيار الكهربائي على مستوى مختلف الأجهزة الإنتاجية المتضررة.