اكتسح الترجي التونسي نظيره السد القطري بستة أهداف مقابل هدفين خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم لتحديد المركز الخامس ببطولة كأس العالم للأندية.

ونجح الفريق التونسي في إظهار أداء مختلف ومغاير عن ما قدمه خلال لقاء الهلال السعودي والذي خسره بهدف دون رد.

وعرف اللقاء مشاركة ثلاثة لاعبين كأساسيين هم بغداد بونجاح من جانب السد وعبد القادر بدران وإلياس شتي من جانب الترجي، فيما دخل الجزائري الآخر عبد الرؤوف بن غيث في الشوط الثاني من المقابلة.

ونجح مهاجم المنتخب الوطني بغداد بونجاح في تسجيل ثالث أهدافه في كأس العالم للأندية ليصبح أول لاعب جزائري يصل إلى هذا الرقم في تاريخ البطولة، فيما كان الياس شتي وعبد الرؤوف بن غيث ممريين حاسمين.