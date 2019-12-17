تلقى رئيس الجمهورية المنتخب، عبد المجيد تبون، اتصالا هاتفيا، مساء اليوم الثلاثاء، من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عبر له خلاله عن "تهانيه الحارة" إثر "نيله ثقة الشعب الجزائري عقب الاستحقاق الانتخابي ليوم 12 ديسمبر 2019"، حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وقد استعرض الرئيسان خلال هذه المحادثة --يضيف البيان-- "مختلف أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين والعديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفقا على أهمية اتخاذ الإجراءات الضرورية بما في ذلك تنشيط الآليات الثنائية المناسبة لتعزيز التشاور السياسي بين الطرفين".