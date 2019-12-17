أكدت وزارة الشباب والرياضة أن الحكومة وافقت على تمويل عملية تجديد وعصرنة عدة ملاعب عبر الوطن.

وجاء في بيان للوزارة اليوم الثلاثاء أنه بناءً على طلب من وزارة الشباب والرياضة، أعطى دولة الوزير الأول موافقته على تمويل عمليات عصرنة عدة ملاعب عبر الوطن.

وحسب نفس البيان فإنه سيتم تجسيد النُظام الإلكتروني للدخول إلى الملاعب الخمسة الآتية: ملعب البليدة (مصطفى تشاكر)، ملعب سطيف (8 مايو 1945)، ملعب سيدي بلعباس (24 فبراير)، ملعب عنابة (19 مايو 1956)، ملعب قسنطينة (الشهيد حملاوي)

كما ستمس العملية -حسب نفس البيان- عصرنة وتحديث الملاعب التالية تحسبا لـ "شان" 2020: ملعب عنابة (19 ماي 1956)، ملعب البليدة (مصطفى تشاكر)، ملعب 05 جويلية 1962، ملعب قسنطينة (الشهيد الحملاوي)، ملعب وهران (أحمد زبانة).

وختم البيان أن هذه العمليات تهدف بشكل خاص دراسة تهيئة وتجهيز الملاعب وإنجاز أرضيات مماثلة.