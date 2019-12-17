أكد رئيس مجلس الإدارة لمولودية الجزائر عاشور بتروني اليوم الثلاثاء بأن إقالة المدير العام الرياضي، فؤاد صخري، لم يتم الإعلان عنها لكنها في جدول الأعمال".

و أوضح الرجل الأول في المولودية، أنه :" حاليا، ليس هناك أي قرار رسمي اتخذ إزاء صخري. لم يتم الإعلان عن إقالته لكن الموضوع في جدول الأعمال. أريد التوضيح بأنه من الجانب الشخصي، ليس لي أي مشكل معه، لكن على الصعيد المهني، أعتبر بأنه ارتكب خطأ"، مضيفا بأن قرارا سيتم اتخاذه "اليوم الثلاثاء أو على أبعد تقدير يوم غد الأربعاء".

وكان بتروني قد دخل في خلاف مع صخري بسبب مستقبل المدرب السابق، الفرنسي برنار كازوني. وفي الوقت الذي كان رئيس مجلس الإدارة، يرغب في الاحتفاظ بكازوني حتى نهاية مرحلة الذهاب، اتخذ صخري قرارا معاكسا بإقالته وتعويضه مؤقتا بالمدير الفني للفرع، محمد مخازني، وهو ما اعتبره بتروني قرارا غير مدروس.

هذا الأخير وفي أول لقاء له على دكة احتياط "العميد"، قاد مخازني الفريق المتواجد في المركز الثاني في ترتيب الرابطة الأولى، للدور ربع النهائي للكأس العربية للأندية الأبطال بعد تأهله مساء يوم الإثنين على حساب القوة الجوية العراقي، (0-0: 4-2 بضربات الترجيح) بملعب مصطفى تشاكر (البليدة)، بينما انتهت مباراة الذهاب التي لُعبت يوم 5 نوفمبر بإربيل (العراق) بنتيجة بيضاء (0-0).

وبخصوص فسخ عقد المدرب كازوني، يأمل بتروني أن يتم الطلاق بالتراضي حيث قال:"ملف كازوني، مسألة أخرى. سنعمل على أن تحل مشكلته بالتراضي تفاديا لمصاريف إضافية. سيطالب بلا شك بكل أمواله، وقد يلجأ للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). أتمنى أن نتوصل إلى تسوية هذه القضية بالتراضي".

وسجلت مولودية الجزائر سلسلة سلبية من النتائج في منافسة الرابطة الأولى بحصولها على نقطة واحدة من أصل 12 ممكنة، لكنها تبقى في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن شباب بلوزداد، و بلقاء متأخر ستجريه بملعبها أمام وفاق سطيف.