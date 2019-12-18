شيء يدعو إلى الغرابة فعلا... الرئيس الجديد تبون يشيد بالحراك ويقول: إنه نعمة على الجزائر... وهو فعلا كذلك لأنه تسبب في وصول تبون إلى الرئاسة بعد أن كان مطاردا من طرف العصابة... لكن الغرابة في قول تبون هو أنه يدعو إلى الحوار مع ممثلي هذا الحراك.! والمفروض في تبون أنه ينفذ مطالب الحراك ما دام راضيا عنه وعن مطالبه ولا يحتاج إلى حوار كي ينفذ مطالب هذا الحراك الذي أوصله إلى السلطة؟!

الحوار مع ممثلي الحراك هنا لا يعني سوى أنه مناورة سياسية الهدف منها تقسيم الحراك واحتواؤه.! لهذا فإن الدعوة إلى الحوار بعد الحوار الذي تم وأوصل تبون إلى الحكم لا يمكن أن يكون سوى اعتراف بأن الحوار الأول قد فشل... وأن الحوار القادم سيكون مناورة؟!

الأسوأ من هذا أن أحزاب الكاشير في السلطة وأحزاب الشعير في المعارضة البرلمانية بدأت تشنطج تبون باشتراط اللعب معه في الحوار مقابل عدم حل البرلمان وربما تشنطجه أيضا في تشكيل الحكومة مقابل قبول الحوار معه! والغريب في الموضوع هو أن هذه الأحزاب بدأت تحاول ”تبني” الحراك كمقدمة للحديث باسمه مع سلطة تبون لاحقا... وكأن الحراك هذا ”لقيط” سياسي لا أب له! حتى تتحدث باسمه هذه الأحزاب البائسة والشخصيات المشبوهة التي تتصيد الفرص.! في حين أن الحراك مولود حر من صلب حر وهو الشعب الجزائري... وأمه حرة جليلة وهي الجزائر ولا يحتاج إلى من يتبناه؟! في حين أن هذه الأحزاب المشبوهة في السلطة وفي المعارضة هي التي تحتاج إلى ”التبني” لأنها لا أصل لها... فهي نتاج زواج غير شرعي بين ”هُزِّية” الاستبداد مع سلطة الفساد فأنجبوا لنا أحزابا غير شرعية وحكومة دأبت على ”حل” شعرها وتجوب الشوارع تطارد الشباب الثائر في الحراك.. وبرلمانا مصابا بلوثة عقلية يقفل على نفسه بالكادنة.! هل تتذكرون كيف قفل البرلمان على نفسه بالكادنة قبل سنة تقريبا؟! وهل تتذكرون كيف قام مجلس الأمة قبل سنوات بغلق مكتب رئيسه بومعزة رحمه الله من خلال تبديل قفل مكتبه في جنح الظلام كما يفعل السراق... حتى العدالة قامت هي الأخرى في المدة الأخيرة في إطار الحركة في سلك القضاة، قامت بتبديل أقفال المكاتب لبعض القضاة ووكلاء الجمهورية في جنح الليل؟!

نظام مؤسساته الدستورية الحيوية هذا حالها لا يمكن أن تكون محل حوار جاد وجدي يؤدي إلى تحقيق مطالب الشعب في ثورة الحراك الوطني..!



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