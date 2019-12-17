بالموازاة مع معاناة نحو مليار شخص في العالم من أزمة كبيرة في توفير الغذاء، كشفت إحصائية صادرة عن موقع ”ذي إيكونوميست” البريطاني، عن 25 دولة من الأكثر هدرا للغذاء على مستوى دول العالم. وشملت الإحصائية، التي أجراها الموقع، 25 دولة تمثل ثلثي سكان العالم و87 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وجاءت السعودية في صدارة الدول، حيث يهدر المواطن السعودي نحو 427 كلغ من الغذاء سنويا، أما دولة الإمارات فاحتلت المركز الرابع حيث يهدر المواطن الإماراتي نحو 196 كلغ من الأغذية سنويا، وفي المركز الرابع عشر حلت فلسطين حيث يهدر المواطن الفلسطيني نحو 93 كلغ، فيما حلت مصر في المركز السادس عشر، بنحو 73 كلغ من الأغذية عالميا. وكشفت الإحصائية عن ارتفاع معدلات هدر الطعام إلى نحو 250 كلغ من الأغذية للفرد سنويا في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عموما، والتي تعتبر تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ”وخيمة”.