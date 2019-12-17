ستفتح شركة ”موفي سينما” السعودية، مساء اليوم الأربعاء، أول دار عرض سينمائية شرقي العاصمة السعودية الرياض. وذكرت صحيفة ”عاجل” السعودية، أن العلامة التجارية المحلية في قطاع السينما بالمملكة ”موڤي سينما” أعلنت افتتاح دار العرض في أحد المراكز التجارية. وقالت الشركة في بيان لها ”إن الدار تعد الأولى على مستوى الأحياء الشرقية للعاصمة”. وأضافت أن دار السينما الجديدة تحتوي على 6 شاشات عرض مختلفة تصل طاقتها الاستيعابية إلى 500 مقعد، مشيرة إلى أن حفل الافتتاح يتضمن العرض الأول لأحدث أفلام سلسلة حرب النجوم. للإشارة، فإن وزير الثقافة والإعلام السعودي افتتح، في 18 أفريل 2018، أول دار سينما في السعودية. ومن المنتظر افتتاح 350 دار عرض سينمائي في السعودية حتى عام 2030.