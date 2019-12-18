توقعت مصالح الأرصاد الجوية، باستمرار تساقط الأمطار الرعدية الغزيرة المصحوبة أحيانا بحبات البرد، اليوم الأربعاء، على الولايات الوسطى والشرقية، تتراوح كميتها بين 30 و50 ملم محليا.

وأضحت ذات المصالح في نشرية خاصة ، أن الأمطار المتوقعة تبدأ في الساعة الثالثة من فجر اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا، وتخص ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، البويرة، البليدة، المدية، عين الدفلى، شمال ولايتي المسيلة والجلفة.

من جهة أخرى توقعت الأرصاد الجوية تساقط أمطار على بعض المناطق الشرقية والغربية، حيث أبرزت على خريطة اليقظة وباللون الأصفر، أن هذه الأمطار التي تكون بداية من الساعة السادسة من نهار اليوم إلى غاية منتصف الليل، ستخص ولايات أم البواقي، سوق أهراس، ڤالمة، الطارف، عنابة، سكيكدة، وميلة، قسنطينة، جيجل، سطيف، برج بوعريريج، تيارت، تيسمسيلت والشلف. على أن تتجاوز كمية التساقط طيلة صلاحية النشرية،30 ملم محليا.