يمثل، اليوم الأربعاء، 4 وزراء سابقين ورجل أعمال أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بالعاصمة، لسماع أقوالهم في قضايا فساد.

ويتعلق الأمر بكل من رجل الأعمال، محي الدين طحكوت، المتابع في قضايا الاستفادة من امتيازات غير مبررة، إلى جانب وزير الصناعة السابق، يوسف يوسفي، المتابع بجنحة منح امتيازات غير مبررة عمدا، وإبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية.

كما سيستمع لأقوال وزير النقل السابق، عبد الغني زعلان، الذي تمت تبرئته في قضية التمويل الخفي لحملة بوتفليقة الانتخابية، ووزير الصناعة الأسبق، بدة محجوب، المتابع بجنحة المنح العمدي لامتيازات غير مبررة، بالإضافة إلى وزير التجارة سابقا، عمارة بن يونس، المتهم هو الآخر في قضايا فساد.