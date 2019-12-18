أعلنت المديرية العامة للضرائب، أمس الثلاثاء ، فتح أبوابها بداية من يوم 15 ديسمبر لاستقبال المواطنين على مستوى إدارتها الضريبية المختلفة.

وأفادت وزارة المالية في بيان لها على موقعها الرسمي، أن هذه العملية تهدف إلى "تنشيط النظام الضريبي وتحديثه، وتحسين الخدمات لاسيما فيما يتعلق باستعادة وتعزيز الثقة بين المواطنين وهذه المصالح"

وأوضحت الوزارة في ذات البيان، أن المديرية العامة للضرائب، شرعت في فتح أبوابها أمام المواطنين، منذ 15 ديسمبر، وحددت المواقيت من الأحد إلى الخميس، من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الواحدة ظهرا.

وأضاف ذات البيان، أن هذا الإجراء جاء لتفعيل الآلة الجبائية وعصرنتها، بغية تحقيق الحد الأقصى من التحصيل الضريبي.