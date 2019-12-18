تتجه الأنظار اليوم الأربعاء نحو ملعب "كامب نو" لمتابعة المباراة المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد، في مباراة تم تأجيلها مسبقاً بسبب الظروف الأمنية والسياسية التي يشهدها إقليم كتالونيا، وإجراءات أمنية مشددة تسبق كلاسيكو الأرض.

ويدخل برشلونة اللقاء وهو في صدارة الليغا، متفوقاً على ريال مدريد بفارق الأهداف فقط ولكل منهما 35 نقطة، بالإضافة إلى أن نجمي برشلونة وريال مدريد، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي كريم بن زيمة، يتقاسمان صدارة ترتيب هدافي الليغا برصيد 12 هدفا، لكل منهما.

وحقق برشلونة الفوز في 11 مباراة وتعادل مرتين وخسر 3 مرات، في حين انتصر الريال في 10 مباريات وتعادل في 5 وخسر مباراة واحدة كانت أمام ريال مايوركا بهدف نظيف.

وبخصوص الغيابات يعاني برشلونة من غياب البرازيلي آرثور ميلو، والفرنسي عثمان ديمبيلي بداعي الإصابة، بينما يغرق ريال مدريد في غياباته الكثيرة، حيث يفتقد الميرينغي خمسة لاعبين هم البلجيكي إيدين هازارد، البرازيلي مارسيلو، الكولومبي خاميس رودريغيز، وماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز.

واستعانت قوات الأمن الكتالونية بالكلاب البوليسية لتفتيش ملعب "كامب نو" قبل ساعات من الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، مساء الأربعاء.