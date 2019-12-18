سلطت لجنة الانضباط على مستوى الرابطة المحترفة لكرة القدم، عقوبة أربع مقابلات نافذة على كل من الهادي بلعمري متوسط الميدان الهجومي لفريق شباب برج بوعريريج و هشام بوعافية من اتحاد بسكرة، بسبب "تصرفاتهما الغير رياضية" تجاه الرسميين، حسب ما أفادت به الهيئة الكروية عبر موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت.

وأوضح ذات المصدر، أن هذه العقوبة مرفوقة كذلك بغرامة مالية تقدر بـ 40 ألف دينار على كل لاعب.

ومعلوم، أن اللاعب بلعمري كان قد طرد في نهاية المقابلة التي لعبها بقواعده مساء يوم الإثنين أمام شبيبة القبائل بتيجة(1-1)، في إطار الجولة الـ 14 من البطولة، فيما عرف بوعافية نفس المصير أمام نجم مڤرة في المقابلة التي انهزم فيها فريقه بـ(1-0).

وفي سياق متصل، سلطت لجنة الانضباط كذلك عقوبة ثلاث مقابلات نافذة على كل من لاعب وسط الميدان الهجومي لشبيبة الساورة أسامة مهدي ومهاجم اتحاد بلعباس عامر بوڤطاية، بالإضافة إلى تغريمهما بمبلغ 30 ألف دينار بسبب الاعتداء على المنافس. وتعرض اللاعبان للطرد في المقابلة التي جمعت الفريقين يوم الإثنين ببشار (0-1).

وتجدر الإشارة في الأخير، إلى أن لجنة الانضباط، قد سلطت كذلك عقوبة مقابلة واحدة دون جمهور على اتحاد عنابة (الرابطة الثانية)، ليستقبل هذا الأخير يوم السبت المقبل جمعية لخروب دون جمهوره في المقابلة التي تدخل في إطار الجولة الـ 15 من عمر المنافسة.