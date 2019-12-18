عثرت مصالح الدرك الوطني على جثة امرأة مجهولة الهوية بالشواطئ الغربية لمدينة سيدي غيلاس بتيبازة، حسب ما علم اليوم الأربعاء لدى مصالح الحماية المدنية.

ووجدت هذه الجثة في حالة متقدمة من التعفن بعدما لفظتها أمواج البحر مساء أمس بشاطئ "فيشي الصغير" غرب مدينة سيدي غيلاس.

ونقلت مصالح الحماية المدنية الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سيدي غيلاس في انتظار عرضها على الطبيب الشرعي لتحديد ملابسات وفاتها ومحاولة تحديد هويتها، فيما يرجح أن تكون في العشرينيات من العمر، حسب نفس المصادر.

من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا قضائيا لتحديد ظروف و ملابسات وفاتها