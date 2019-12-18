يقترب عقد مميز في تاريخ الكلاسيكو الإسباني إلى نهايته حيث يلتقي برشلونة وريال مدريد للمرة 36 منذ عام 2010. وقد شهد هذا العقد أكثر عدد لقاءات بين الطرفين في تاريخ الدوري الإسباني، مع مزيد من التشويق والاحترافية على أرض الملعب.

وقد حددت معارك مورينيو وبيب غوارديولا السنوات الأولى من العقد، في حين كان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بلا شك نجوم العقد.

بدأ العقد بفوز برشلونة 2-0 على ريال مدريد بقيادة مانويل بيليغريني.

ثم كان أول لقاء بين مورينيو وغوارديولا الذي شهد مباراة رائعة حيث فاز برشلونة 5-0 على ملعب الكامب نو، بينما كان فوز ريال مدريد 1-0 في نهائي كأس كوبا ديل ري 2011 فوزا كلاسيكياً.

وانتهى آخر كلاسيكو خاضه غوارديولا بهزيمة 2-1 أمام مورينيو في الكامب نو.

وسجل برشلونة 67 مرة في مباريات الكلاسيكو خلال هذا العقد مقارنة بمجموع ريال مدريد البالغ 48، بينما ميسي هو أفضل هداف برصيد 20 هدف ورونالدو 18.