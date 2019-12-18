أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الثلاثاء ببومرداس عنصر دعم للجماعات الإرهابية في حين دمرت مفرزة أخرى لغما مضادا للأفراد بتبسة، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان: "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 17 ديسمبر 2019، عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس، في حين دمرت مفرزة أخرى لغما (01) مضادا للأفراد بتبسة".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أشار البيان إلى أن عناصر الدرك الوطني "أوقفت بكل من وهران وعين تموشنت، تاجري (02) مخدرات بحوزتهما (08) كيلوغرامات من الكيف المعالج و(1000) قرص مهلوس".

ومن جهة أخرى، يضيف المصدر ذاته "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار، ثمانية (08) أشخاص وضبطت معدات للتنقيب عن الذهب، فيما تم توقيف (08) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بتمنراست".