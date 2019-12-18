تمكنت مصالح الأمن الحضري ببلدية زموري (شرق بومرداس) اليوم الأربعاء من إلقاء القبض على شخص ارتكب جناية قتل مروعة ضد شقيقه بسبب خلافات عائلية، وذلك في "وقت وجيز"، حسبما أفاد به مصدر من أمن الولاية.

وقال رئيس خلية الإعلام بأمن الولاية، محافظ الشرطة كريمو تواتي بأن مصالح الأمن تمكنت "في ظرف وجيز" وبنفس اليوم من ارتكاب الجريمة، من إلقاء القبض على الجاني البالغ من العمر 25 سنة، مسبوق قضائيا، بعدما قام بقتل شقيقه البالغ من العمر 39 سنة ولاذ بالفرار.

وتعود حيثيات القضية - استنادا إلى نفس المصدر- إلى ورود معلومات أمنية مفادها استقبال مصلحة الاستعجالات الطبية لبلدية زموري شخصا مصابا بـ"جروح بليغة" بعد تعرضه لطعنة على مستوى القلب بواسطة سلاح أبيض (عبارة عن مقص) بالقرب من المسكن العائلي بزموري.

ولقي الضحية حتفه متأثرا بالجروح البليغة التي إنجر عنها نزيف دموي حاد، حسب نفس المصدر، الذي أشار إلى أنه تم على إثر ذلك تحويل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الثنية.

وبعد تمكن مصالح الأمن من إلقاء القبض على الجاني وتحويله إلى المصلحة الأمنية المختصة، تم فتح تحقيق في القضية و الاستماع لشهود عيان، في انتظار مثوله (الجاني) أمام الجهات القضائية المختصة، يؤكد نفس المصدر الأمني.