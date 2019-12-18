عادت الأمور إلى نصابها بين إدارة اتحاد بلعباس والمدرب عبد القادر يعيش الذي سيواصل مهامه على رأس العارضة الفنية للنادي الناشط في الرابطة الأولى لكرة القدم بعد الاجتماع الذي عقده الطرفان اليوم الأربعاء، حسبما علم من المدير العام للاتحاد.

وكان يعيش قد قاطع تنقل فريقه إلى بشار يوم الإثنين المنصرم حيث فاز على شبيبة الساورة (1-0) برسم الجولة الـ14 من البطولة، وهو ما أغضب كثيرا إدارة النادي التي قررت إحالته على مجلس التأديب، وفق قدور بن عياد.

وفور عودة يعيش إلى سيدي بلعباس إلتقاه المسيرون ووضعوا معه النقاط على الحروف "سيما وأنها المرة الثانية التي يقوم بها التقني العاصمي بمثل هذا التصرف"، يقول نفس المتحدث.

من جهته، طالب المدرب الإدارة بالقيام بالإجراءات اللازمة من أجل تسوية المشكل الذي يؤرقه مع أقارب أحد لاعبيه ما انفكوا يهددونه بسبب استبعاده للاعب المعني، وفق ما أشار إليه المدير العام، الذي طمأن بأن الأمور عادت إلى طبيعتها أيضا بخصوص هذا الملف بعد إحالة اللاعب المعني على مجلس التأديب واعتذار أقاربه.