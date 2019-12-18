انتهى كلاسيكو الأرض بين البارصا والرياض بدون فائز وبنتيجة بيضاء بعد مباراة ستزيد من تعقيد وضعية فلفاردي مدرب برشلونة بعد الأداء الباهت لأشباله.

في الشوط الأول فرض الضيوف منطقهم بسيطرة شبه مطلقة على الكرة وتفوق بائن في الفرص السانحة للتسجيل. مأمورية لاعبي القلعة البيضاء سهلها وسط ميدان كاتالوني شبه غائب وعجز على الاستحواذ على الكرة.

أما الشوط الثاني فلم يكن مخالفا لسابقه، فواصل أشبال زين الدين زيدان سيطرتهم على مجريات المباراة مع تراجع واضع في الفرص، في حين واصل رفاق ميسي عرضهم الهزيل.

وكادت مجهودات الريال أن تكلل بهدف سجله غاريت بايل غير أنه ألغي بسبب وضعية تسلل.