انفرد يوفنتوس بصدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه بعد أن سجل كريستيانو رونالدو هدفا رائعا بضربة رأس ليقوده للفوز 2-1 خارج ملعبه على سامبدوريا في مباراة عادل خلالها جيانلويجي بوفون الرقم القياسي في عدد المشاركات بالدوري.



ومنح باولو ديبالا التقدم لحامل اللقب بتسديدة متقنة قبل أن يعادل جيانلوكا كابراري النتيجة، لكن قفزة مذهلة وضربة رأس من رونالدو قبل نهاية الشوط الأول حسمت الأمور.



وسجل رونالدو هدفا ثانيا ألغاه الحكم بداعي التسلل قبل طرد كابراري صاحب هدف سامبدوريا في الوقت المحتسب بدل الضائع لحصوله على الإنذار الثاني.

وكانت المباراة استثنائية لبوفون بعدما عادل الحارس المخضرم رقم باولو مالديني البالغ 647 مباراة في الدوري الإيطالي كما سجل رقما قياسيا ليوفنتوس في الدوري بمشاركته في 479 مباراة مع الفريق متفوقا بمباراة واحدة على أليساندرو ديل بييرو.



ويتصدر يوفنتوس الترتيب برصيد 42 نقطة رغم أن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني (39 نقطة) تتبقى له مباراة، بينما يحتل سامبدوريا المركز 17 بـ 15 نقطة.