لفظ طفل عمره 11 سنة أنفاسه ردما تحت حائط انهار عليه مغرب اليوم الأربعاء بقرية الكدادسة في إقليم بلدية حناشة غربي المدية ،الضحية (ب.عبد المنصف)، كان بمحاذاة بيته العائلي حين باغته سقوط الحائط المنهار التابع لمنزل أحد الجيران تحت تأثير قوة هبوب الرياح وبلل الأمطار التي عرفتها المنطقة طوال الساعات الماضية، وقد تم نقل جثته نحو مستشفى محمد بوضياف بعاصمة الولاية، فيما تم فتح تحقيق من قبل المصالح المختصة لتحديد أسباب الوفاة.