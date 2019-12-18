ينتظر أن تشهد جلسة أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد تبون، نهار اليوم الخميس، حضور ثلاثة مترشحين خاضوا مع تبون سباق رئاسيات 12 ديسمبر الأخيرة، وهم عز الدين ميهوبي، عبد العزيز بلعيد وعبد القادر بن ڤرينة الذين وصلتهم الدعوة، وقد بادروا فور ظهور النتائج بتهنئة الوافد الجديد على قصر المرادية مباشرة. كما سيكون المترشح، علي بن فليس، حاضرا في جلسة قصر الأمم، رغم أنه لم يتقدم بتهنئة رئيس الجمهورية الجديد. للإشارة، فقد غاب بن فليس كذلك عن أداء الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لليمين الدستورية سنتي 2004 و2014 على التوالي. ويُنتظر أن يحضر جلسة أداء اليمين مسؤولون سامون في الدولة، يتقدمهم رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، ومسؤولون من عدة دول والسلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر. ويعتبر هذا الحضور للمترشحين الأربعة مباردة، وهم كذلك رؤساء أحزاب وصفها الكثير من المواطنين بـ ”الطيبة”. بالمقابل، وحسب مصادر مطلعة، لم يتم، لغاية كتابة هذه الأسطر، دعوة نواب المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لحضور المراسيم لأول مرة في تاريخ أداء اليمين الدستورية لرؤساء الجزائر.