وافقت المحكمة الدستورية في أوكرانيا، على اقتراح السلطة التشريعية، القاضي بتقليص عدد النواب في برلمان البلاد ”فيرخوفنا رادا”. وجاء في بلاغ للمحكمة الدستورية الأوكرانية، أمس، أن المؤسسة القضائية العليا ”تؤيد مشروع قانون دستوري يقضي بخفض عدد النواب في البرلمان الأوكراني. وأقرت المحكمة الدستورية مشروع القانون الدستوري رقم 1017 الذي ينص على إدخال التعديلات على المادتين 76 و77 من الدستور الأوكراني فيما يتعلق بتخفيض عدد النواب من 450 إلى 300 والانتقال إلى نظام انتخابي نسبي. للإشارة، فقد تم طرح مشروع قانون تقليص عدد النواب في 29 أوت الماضي، في إطار ”مشروع مستعجل” وضعته الأغلبية البرلمانية التي يقودها حزب ”خادم الشعب”. فما المانع من أن يتم استيراد التجربة الأوكرانية إلى الجزائر التي تحصي 462 نائب بالمجلس الشعبي الوطني و144 سيناتور في مجلس الأمة، أي بمجموع 606 برلماني، لم يتعوّد الجزائريون أن يروهم بعد كل انتخابات إلا من خلال الموافقة على مشاريع قوانين تصبّ في غير صالح المواطن؟