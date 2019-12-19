أعلنت وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في بيان لها أن مؤسسة بريد الجزائر أمضت، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، اتفاقية مع شركة النقد الآلي و العلاقات التلقائية بين البنوك (SATIM) وتجمع النقد الآلي "جي مونيتيك" بخصوص التعاملات ما بين النظام النقدي لبريد الجزائر والنظام النقدي ما بين البنوك.

وأوضح ذات البيان أن هذه الاتفاقية الموقعة في إطار تحسين الخدمات المقدمة لمستخدمي الأنظمة النقدية الوطنية البريدية منها و البنكية "ستدخل حيز التنفيذ يوم 5 جانفي 2020 نظرا لبعض الاعتبارات التقنية". ويضيف المصدر أن هذه الاتفاقية ستسمح لزبائن بريد الجزائر الحاملين "لبطاقة الذهبية" بالاستفادة من خدمات سحب الأموال من الشبابيك الآلية البنكية المتصلة بالنظام النقدي ما بين البنوك الذي تشرف على تسييره "ساتيم".

كما أشار ذات البيان إلى أن الاتفاقية ستمكن في نفس الوقت الحاملين للبطاقة البنكية "CIB" من القيام بخدمات السحب من الشبابيك الآلية المتصلة بالنظام النقدي لبريد الجزائر. وتمنح هذه الاتفاقية أيضا لحاملي بطاقتي الذهبية و CIB إمكانية القيام بعمليات الدفع عبر نهائيات الدفع الإلكتروني التابعة لبريد الجزائر والبنوك التابعة لتجمع النقد الآلي "جي مونيتيك".

وحسب ذات المصدر فإن "نظام التعاملات البينية الذي تم تجسيده بعد تأمين النظامين النقديين استجابة للمقاييس العالمية هو ثمرة عمل قامت به مؤسسة بريد الجزائر منذ نهاية سنة 2015".