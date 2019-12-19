يؤدي الفائز في الانتخابات الرئاسية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، اليمين الدستوري في قصر الأمم بنادي الصنوبر غرب العاصمة، لينصب رئيسا للجمهورية.

* نهاية مراسيم أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

* تبون: يسدي وسام برتبة صدر من مصف الاستحقاق الوطني لـ عبد القادر بن صالح ، وأحمد قايد صالح

* تبون: أاطلب من المسؤولين أن يسحبوا من هذه اللحظة لقب الفخامة.

* تبون: لن أسمح أبدا بالعبث بالمال العام ولن نستورد إلا ما ينقصنا.

* تبون: تعديل الدستور سيكون في الأسابيع المقبلة وسيقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية ويخلق التوازن بين الصلاحيات ويحدد حصانة الأشخاص ويحمي الحريات الأساسية وحرية الإعلام وحق التظاهر، وإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة.

تبون: أجدد مد يدي لمباشرة الحوار

* تبون يلقي أول خطاب له بعد تنصيبه رئيسا للبلاد.

* عبد المجيد تبون أدى اليمين الدستورية.

* إسداء الرئيس عبد المجيد تبون وساما برتبة صدر من مصف الاستحقاق الوطني.

* بن صالح خلال كلمته.. يحيي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لوقوفه إلى جانب الشعب وإصراره على حفظ أمن البلاد.

* هذا هو نص اليمين الدستورية الذي سيقرأه رئيس الجمهوريّة

* انطلاق مراسم تأدية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لليمين الدستورية

* رئیس المجلس الدستوري كمال فنیش يتلو بیان المجلس الدستوري نتائج الانتخابات الرئاسیة.

* وصل، عبد المجيد تبون، إلى قصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة) لتأدية اليمين الدستورية خلال حفل رسمي بحضور الهيئات العليا للأمة.

ولدى وصوله حيا تبون العلم الوطني، ثم استعرض فصيلة من الحرس الجمهوري وأسلاك الجيش الوطني الشعبي الثلاثة التي أدت له التحية.