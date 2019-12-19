يؤدي الفائز في الانتخابات الرئاسية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، اليمين الدستوري في قصر الأمم بنادي الصنوبر غرب العاصمة، لينصب رئيسا للجمهورية.

* هذا هو نص اليمين الدستورية الذي سيقرأه رئيس الجمهوريّة

* انطلاق مراسم تأدية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لليمين الدستورية

* رئیس المجلس الدستوري كمال فنیش يتلو بیان المجلس الدستوري نتائج الانتخابات الرئاسیة.

* وصل، عبد المجيد تبون، إلى قصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة) لتأدية اليمين الدستورية خلال حفل رسمي بحضور الهيئات العليا للأمة.

ولدى وصوله حيا تبون العلم الوطني، ثم استعرض فصيلة من الحرس الجمهوري وأسلاك الجيش الوطني الشعبي الثلاثة التي أدت له التحية.