أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بوسعادة "المسيلة" أمس الأربعاء بإيداع كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي امحمد و مقاول وممون متابعين في قضايا فساد الحبس المؤقت، حسبما علم اليوم الخميس من مصدر قضائي.

وأوضح ذات المصدر بأنه تم توجيه عدة تهم لرئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي امحمد والمقاول والممون من بينها "سوء استخدام السلطة" و "اختلاس أموال عمومية" مفيدا بأنه تم وضع 7 أشخاص آخرين متورطين في هذه القضايا تحت الرقابة القضائية.

واستمع قاضي التحقيق لدى محكمة بوسعادة خلال جلسة دامت عدة ساعات للأشخاص العشرة المتورطين في قضايا فساد تتعلق بالصفقات العمومية وتموين المطاعم المدرسية والهيئات الخاضعة لوصاية البلدية، حسبما تم إيضاحه.