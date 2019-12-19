أطلق رئيس الجمهورية الجديد حزمة من الوعود، أغلبها سبق أن التزم بها خلال حملته الانتخابية.

في مقدمة التزامات عبد المجيد تبون، تعديل الدستور يحدد العهدات الرئاسية بعهدتين فقط ويقلص صلاحيات رئيس الجمهورية ويسمح بفصل فعلي بين السلطات.

كما التزم بمراجعة قانون الانتخابات بصورة تسمح تبوء الشباب وخاصة منهم الجامعيين المناصب الانتخابية وهذا بتكفل الدولة بمصاريف حملتهم الانتخابية حتى لا يكونوا فريسة لأصحاب المال الفاسد.

من بين الورشات التي يريد فتحها عبد المجيد تبون نجد مراجعة النظام الضريبي بصفة عميقة. كما تعهد بالقضاء على أزمة السكن، تسهيل حصول الأجانب على التأشيرات السياحية بسهولة، إنعاش القطاع الزراعي، تحرير الإشهار العمومي.