حافظ المنتخب الجزائري لكرة القدم على صفه الـ 35 عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاص بشهر ديسمبر الجاري والصادر، اليوم الخميس، عن الهيئة الدولية عبر موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت.

وعلى الصعيد الإفريقي، يحتل "الخضر" المركز الرابع في الترتيب الذي لا يزال يتصدره المنتخب السنيغالي (المركز الـ 20)، متبوعا بتونس (المركز الـ 27) ونيجيريا (المركز الـ31).

ومعلوم أن المنتخب الوطني قد حقق فوزين متتاليين في شهر نوفمبر الفارط في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 ضد كل من زامبيا (5-0) بملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة و بوتسوانا (1-0) بغابورون لحساب الجولتين الأولى والثانية من المجموعة الثامنة.

ولم يطرأ أي تعديل على صدارة الترتيب العالمي حيث بقي المنتخب البلجيكي في القمة، متقدما كل من فرنسا والبرازيل.

وفيما يلي تصنيف المنتخبات الإفريقية العشرة الأولى:

1- السنيغال (المركز الـ 20)

2- تونس (المركز الـ 27)

3- نيجيريا (المركز الـ 31)

4- الجزائر (المركز الـ 35)

5- المغرب (المركز الـ 43)

6- غانا (المركز الـ 47)

7- مصر (المركز الـ 51)

8- الكاميرون(المركز الـ 53)

9- مالي (المركز الـ 56)

10- جمهورية الكونغو الديمقراطية (المركز الـ 56).