أنقذت مصالح الحماية المدنية لولاية ميلة تسعة أشخاص حاصرتهم سيول الأمطار، التي تساقطت منذ مساء أمس الأربعاء وإلى الساعات الأولى من نهار اليوم الخميس، داخل المركبات التي كانوا على متنها جراء الأوحال التي جرفتها المياه، حسب ما علم من المديرية المحلية لذات السلك النظامي.

وأوضحت ذات المديرية، أنه تم في الساعات الأولى من اليوم الخميس على مستوى بلدية باينان إنقاذ أربعة أشخاص كانوا على متن سيارة حاصرتها الأوحال والسيول بمشتة "البهلول" . كما تم ببلدية حمالة وتحديدا بمنطقة حمام بني هارون إنقاذ شخصين آخرين كانا داخل سيارة علقت في الأوحال دون تسجيل أي خسائر.

أما ببلدية وادي العثمانية فقد تدخلت مصالح ذات القطاع بالمكان المسمى "عين البيضاء" على الطريق الولائي رقم 135 لإنقاذ شخصين كانا على متن سيارة جرفتها سيول الوادي الموجود بالمنطقة حيث وجد أحدهما عالقا بشجرة أما الثاني فكان عالقا بعمود كهربائي وكلاهما كانا في حالة صدمة تم إسعافهما وإجلاؤهما بعد دخول أعوان الحماية المدنية للوادي في حين لم يتم العثور لحد الساعة على السيارة التي كانا يستقلانها.

كما تم ببلدية ميلة إنقاذ شخص من داخل سيارة حاصرتها الأوحال و مياه الأمطار بحي 240 مسكن.