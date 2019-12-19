أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون,اليوم الخميس مهام صلاح الدين دحمون بصفته وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان ما يلي:" قرر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019، انهاء مهام صلاح الدين دحمون، بصفته وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. كما قرر رئيس الجمهورية تكليف كمال بالجود، وزير السكن والعمران والمدينة بمهام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالنيابة".