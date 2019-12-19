ذكرت شركة "نت إيز" البريطانية التي تصدر النسخة الصينية من لعبة "بي.إي.إس" (برو إفُلوشن سوكر 2020)، أن اللاعب الألماني من أصول تركية، مسعود أوزيل، مسح من 3 نسخ للعبة؛ بسبب انتقاده تجاوزات الصين بحق أتراك الأويغور.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة الإندبندت البريطانية، الأربعاء، نقلًا عن بيان للشركة المذكورة.

وقالت الشركة أن "أوزيل سيتم مسحه من ثلاث نسخات من اللعبة بما فيها (بي.إي.إس) موبايل 2020، بسبب البيان المتطرف الذي نشره اللاعب في وسائل التواصل الاجتماعي".

وأشارت الشركة إلى أن كلام أوزيل "جرح مشاعر المعجبين الصينيين، وخرق الروح الرياضية" مضيفة أنها "لا تفهم أو تقبل أو تسامح هذه (التصرفات)".

والجمعة، استنكر أوزيل المحترف في نادي أرسنال الإنجليزي، عبر بيان نشره على "تويتر"، صمت العالم الإسلامي على الانتهاكات التي ترتكبها الصين بحق الأويغور في تركستان الشرقية.