قتل 3 أشخاص على الأقل، بإطلاق نار قرب مبنى هيئة الأمن الفدرالي الروسي وسط موسكو، وفقا لما نقلته صحيفة "إيزفيستيا" الروسية.

وفتح مجهول النار قرب مبنى هيئة الأمن الفدرالي في العاصمة الروسية موسكو، وذكر شهود عيان أنهم سمعوا إطلاق نار وصيحات استغاثة قرب جسر كوزنيتسكي في موسكو.

وذكر آخرون أن إطلاق النار أدى إلى إصابة اثنين من المارة بجروح.

وتفيد الأنباء، بأن شخصا مجهولا فتح النار من سلاح رشاش، بالقرب من المبنى.

وقال شاهد عيان: "سمعنا صوت إطلاق رصاص وصراخا، وتم دفع الناس من الشارع إلى داخل المباني المجاورة لحمايتهم".