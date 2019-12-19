كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس وزير التعليم السابق حسان دياب بتشكيل الحكومة، خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري.

ومنح 70 نائباً لبنانياً أصواتهم لدياب بدعم الأكثرية النيابية التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله لتولي منصب رئيس الوزراء، بعد اعتذار رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، رسمياً، عن تسميته لرئاسة الحكومة الجديدة، في حين امتنع 44 نائباً عن تسمية أحد.

كما صوت 12 نائباً لصالح تسمية نواف سلام لرئاسة الحكومة، ضمن الاستشارات النيابية التي انطلقت، صباح اليوم، واستمرت حتى المساء، لتسمية رئيس جديد للحكومة، في حين منحت حليمة قعقور صوتاً واحداً.

وفي أول تصريحٍ له بعد مرسوم تكليفه قال دياب: "سأعمل جاهدا على تشكيل الحكومة الجديدة، بأسرع وقت ممكن بالتشاور مع رؤساء الحكومة السابقين".

وأضاف: "سنعمل على استعادة ثقة اللبنانيين بوطنهم، من خلال حكومة تحقق مطالبهم" موضحاً "من موقعي كمستقل أرى أن الانتفاضة، أعادت تصويب الحياة السياسية اللبنانية وأشعر أنها تمثلني".

وأشار إلى أنه "طوال 64 يوماً (مدة انتفاضة اللبنانيين ضد الفساد) استمعت إلى مطالب المحتجين التي لامست وجعاً مزمناً".

ووفقا لنظام تقاسم السلطة في لبنان، ينبغي أن يتم تكليف رئيس حكومة من المسلمين السنة.

كذلك ترأس الحريري اجتماعاً لكتلة المستقبل النيابية في بيت الوسط، تمّ خلاله التشاور في موضوع الاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة.

وصرَّح الحريري بعد خروجه من الاجتماع ولقائه مع رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، بقوله: "مبروك صارت هناك تسمية".

لكن "كتلة المستقبل" اللبنانية أبلغت، الخميس، رئيس الجمهورية ميشال عون، قرارها عدم تسمية مرشح لرئاسة الحكومة خلفاً للحريري.

من هو حسان دياب؟

وسبق أن شغل حسان دياب منصب وزير للتربية والتعليم العالي، خلال الفترة من 2011 حتى 2104، في حكومة رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي.

وكان دياب أستاذاً في الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات، في الجامعة الأمريكية في بيروت، وذلك منذ عام 1985.

دياب من مواليد بيروت 6 يناير 1959. متزوج من نوار رضوان المولوي وله ثلاثة أولاد، بنت وولدان، يحمل شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الاتصالات، وماجستير بامتياز في هندسة نظم الكومبيوتر، والدكتوراه في هندسة الكمبيوتر في العام 1985 من جامعة باث البريطانية.

كما شغل منصب العميد المؤسس لكلية الهندسة والرئيس المؤسس خلال 2004-2006 في جامعة ظفار في مسقط عمان، وفي العام 2006، عين في منصب نائب الرئيس للبرامج الخارجية الإقليمية في الجامعة الأمريكية في بيروت.

لا يعرف عن دياب مواقف سياسية واضحة، ففي فترة شغل لحقيبة التعليم بحكومة نجيب ميقاتي الثانية في 2011 كان مقلاً بالتصريحات، إلا أن وسائل إعلام لبنانية تتحدث عن علاقة وثيقة بينه وبين الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل.