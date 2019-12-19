تم إدخال تغييرات على برنامج توقيت انطلاق العديد من رحلات البواخر نحو مختلف الاتجاهات المقررة ليومي الخميس 19 والسبت 21 ديسمبر، وهذا بسبب التقلبات الجوية، حسبما أكدت اليوم الخميس المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين في بيان لها.

في هذا الشأن، "تعلم المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين زبائنها الكرام أن التغييرات التي طرأت على برنامج توقيت انطلاق البواخر سببها سوء الأحوال الجوية"، حسبما أكد ذات المصدر.

فبالنسبة لانطلاق باخرة طاسيلي2 من سكيكدة نحو مارسيليا الذي كان مقررا يوم 19 ديسمبر على الساعة الـ12:00، أكدت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أن هذه الباخرة القادمة من مرسيليا سترسو يوم الخميس وبعد نزول الركاب ومع غياب الوقود في شرق الوطن لا سيما في سكيكدة ستقوم السفينة بالالتحاق بميناء الجزائر العاصمة دون ركاب.

ولهذا الشأن دعت المؤسسة المسافرين المبرمجين ليوم الخميس 19 ديسمبر إلى الالتحاق بميناء الجزائر العاصمة للركوب يوم الأحد 22 ديسمبر على الساعة الـ12:00 اتجاها نحو ميناء مارسيليا، حسبما أعلمت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.

وسترسو الباخرة في ميناء مرسيليا يوم الاثنين 23 ديسمبر على الساعة الـ8:00.

أما بالنسبة للانطلاق من مرسيليا نحو وهران المقرر يوم السبت 21 ديسمبر على الساعة الـ13:00 فقد تم تأجيله إلى يوم الاثنين 23 ديسمبر على الساعة الـ16:00.

وسترسو الباخرة في ميناء وهران يوم الثلاثاء 24 ديسمبر على الساعة الـ17:00.

وبالنسبة للرحلة وهران - أليكانت- وهران المقررة ليوم الاثنين 23 ديسمبر فقد تم إلغاؤها.

وفي هذا الإطار تؤكد المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أن الباخرة ستستأنف برنامجها العادي بخصوص الانطلاق من وهران نحو أليكانت المقرر يوم الخميس 26 ديسمبر على الساعة الـ19:00.

وبخصوص انطلاق باخرة الجزائر 2 من وهران نحو أليكانت المقررة ليوم الخميس 19 ديسمبر على الساعة ال19:00 فقد تم إلغاؤه مع الإبقاء على الرحلة وهران -أليكانت المقررة يوم الأحد 22 ديسمبر على الساعة الـ19:00.

وجاءت هذه التأجيلات في الرحلات نتيجة سوء الأحوال الجوية المسجلة في البحر الأبيض المتوسط، والتي حالت دون إمكانية إقلاع البواخر، حسبما أكد ذات المصدر.