سلم، اليوم الخميس، الإرهابي الخطير شروانة عبد المؤمن نفسه إلى السلطات العسكرية بولاية ميلة، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم الإرهابي الخطير المسمى شروانة عبد المؤمن المكنى أبو البراء نفسه، مساء اليوم 19 ديسمبر 2019، للسلطات العسكرية بمنطقة كاف بونعجة، بلدية الڨرارم، ولاية ميلة بالناحية العسكرية الخامسة. الإرهابي الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012، كان بحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزني (02) ذخيرة مملوءين".

وأضاف البيان "تجدر الإشارة إلى أن هذا الإرهابي هو أخ الإرهابي الخطير شروانة عبد الحميد المقضي عليه، يوم 19 نوفمبر 2018، من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي بمنطقة أولاد محمد، ولاية ميلة/ن.ع.5".