كشفت صحيفة "أ س" الإسبانية أن المفاوضات بين المهاجم كريم بن زيمة وإدارة ريال مدريد الإسباني تسير على قدم وساق، لتجديد عقد اللاعب الذي ينتهي في جوان 2021 مع النادي الملكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي يرغب في تقديم عرض للتجديد لمدة عامين، بحيث ينتهي عقده الجديد في صيف 2023، ولكن رغبة بن زيمة اقتصرت على عام واحد فقط.

وأكدت الصحيفة المدريدية، في تقرير نشرته الجمعة، أن بن زيمة لا يرغب في الارتباط بريال مدريد فترة طويلة، حيث أكد لمسؤولي النادي أنه يريد التأكد أولا من كونه قادر بنسبة 100% على العطاء والاستمرار على نفس المستوى في صفوف النادي الملكي، وهو ما يدفعه لطلب التجديد لمدة موسم واحد فقط.

يذكر أن بن زيمة البالغ 32 عاما، وصل إلى مدريد موسم 2009، قادما من أولمبيك ليون مقابل 35 مليون أورو، وجدد عقده مرتين في 2014 و2017، ويسعى للفوز بالدوري الإسباني للمرة الثالثة في مسيرته مع الريال.