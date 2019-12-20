أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الخميس عنصر داعم للجماعات الإرهابية بأم البواقي، بينما أوقفت مفارز أخرى بالتنسيق مع مصالح الجمارك الجزائرية تجار مخدرات وحجز الكمية الموجودة بحوزتهم و82 شخصا بأقصى الجنوب وحجز مركبات ومعدات وإفشال محاولات تهريب.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني نشرته اليوم الجمعة، أن مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أوقفت يوم 19 ديسمبر 2019 ، عنصر دعم للجماعات الإرهابية بعين البيضاء في ولاية أم البواقي.

وأضاف ذات المصدر في سياق، محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك الجزائرية بالنعامة، تاجري (02) مخدرات وحجزت (87) كيلوغراما و(500) غرام من الكيف المعالج، في حين أوقفت مفارز أخرى بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت ، (82) شخصا وضبطت ثلاث (03) مركبات رباعية الدفع و(57) مولدا كهربائيا و(37) مطرقة ضغط و(13) هاتفا نقالا، فيما تم إحباط محاولات تهريب (16894) لترا من الوقود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف.

وفي نفس الإطار ، أوقف عناصر الدرك الوطني بالوادي وغليزان، أربعة (04) أشخاص وحجزوا (19698) وحدة من مختلف المشروبات على متن شاحنة وكذا (497) قرص مهلوس على متن سيارة سياحية.

من جهة أخرى أوقف حرس السواحل بجيجل، غطاسين (02) بدون رخصة وحجزوا معدات غطس وصيد بحري، فيما تم توقيف (15) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان وبشار.