أعلن منصور الأنصاري، الأمين العام في الإتحاد القطري لكرة القدم، أن دولة قطر سوف تستضيف النسخ الثلاث المقبلة لبطولة كأس السوبر الإفريقي بناءً على اتفاقية بين اتحاد الكرة القطري ونظيره الإفريقي.

وكان أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي قد وقّع مع نظيره القطري مساء اليوم الجمعة عقود إقامة مباراة السوبر الإفريقي هذا الموسم بالعاصمة الدوحة.

يُذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق إقامة مباراة السوبر بين الزمالك المصري والترجي التونسي يوم 14 شباط المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.