ألح رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، اليوم الجمعة، على ضرورة إجراء كل المباريات المتأخرة للرابطة الأولى، قبل انطلاق مرحلة الإياب للمنافسة.

وأوضح مدوار على أمواج الإذاعة الوطنية قائلا:" هناك 8 مباريات مؤجلة، حيث نجد صعوبات مع بعض الحالات خاصة مع نادي بارادو (4 مباريات) واتحاد الجزائر ( 3 مباريات)، وستبرمج الجولة الـ16 والأولى لمرحلة الإياب بعد لعب كل المباريات المتأخرة".

ويشارك فريقا نادي بارادو رفقة اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل في المنافسات الإفريقية الخاصة بالأندية، حيث يتنافس "الباك" في مرحلة المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية فيما يتواجد الاتحاد و الشبيبة في منافسة رابطة الأبطال.

وستجري الجولة الـ15 والأخيرة لمرحلة الذهاب يوم غد السبت، تتصدرها مباراة القمة بين شباب قسنطينة ومولودية الجزائر، في حين يستضيف رائد الترتيب شباب بلوزداد، مولودية وهران.

من جهة أخرى, تطرق المسؤول الأول عن الرابطة المحترفة للخطوط العريضة لدفتر الشروط الجديد الخاص بالاحتراف الذي سيشرع في تطبيقه خلال موسم 2020-2021 الذي سيعرف تواجد 18 ناديا في الرابطة المحترفة.

وحذر مدوار قائلا:" ستكون هناك بعض الشروط التي ينبغي على الأندية الالتزام بها. وأعني بذلك مكان الاستقبال حيث ينبغي على كل ناد أن يتوفر على ملعب قار لاستقبال منافسيه. وإذا تم تطبيق القوانين بحذافيرها، فستنزل بعض الأندية لقسم الهواة".