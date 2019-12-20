تمّ إخطار رابطة كرة القدم المحترفة لكرة القدم، بقرار الاتفاق الذي أبرم يوم الثلاثاء المنصرم بين فريق شباب قسنطينة و مولودية الجزائر، القاضي بمنع مناصريها - على التوالي- من التنقل مع فريقيهما في مقابلتيهما في البطولة، التي ستقام الأولى منهما يوم غدا السبت بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، لحساب الجولة الـ15 من عمر البطولة الوطنية .

وأوضحت الرابطة في بيان نشرته أمس الخميس عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت، أنها :" تلقت مراسلة موقع عليها من قبل رشيد رجراج عن شباب قسنطينة وفؤاد صخري عن مولودية الجزائر، تفيد بقرار عدم السماح لأناصارهما بالتنقل مع فرقهما في مقابلتيهما في البطولة "موضحة " أن الطرفين يأملان في تفهم المناصرين لهذا القرار .

وسيطبق هذا القرار كذلك في مقابلة العودة بالنسبة لمناصري شبيبة قسنطينة عند تنقل فريقهم للعاصمة لمواجهة فريق مولودية الجزائر .

وملعوم أنّ قرار منع مناصري الفريقين من التنقل مع فريقيهما -على التوالي -كان قد اتخذ كذلك الموسم الماضي , على خلفية التجاوزات التي عرفتها مقابلة نصف نهائي كاس الجزائر (موسم 2017-2018) بين مولودية الجزائر وشبيبة القبائل .