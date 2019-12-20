صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية،الإعلان المتضمن للنتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية، وهو الاستحقاق الذي فاز فيه عبد المجيد تبون بالأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين، بنسبة 58.13 بالمائة.

وجاء في الإعلان أنه و "بعد الاطلاع على محاضر فرز الأصوات و محاضر الإحصاء البلدي و محاضر تركيز النتائج المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية ومحضر تركيز النتائج المعد من طرف اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج، و نظرا لعدم تلقي المجلس الدستوري أي طعن في عمليات التصويت و بعد تصحيح الأخطاء المادية، تضبط النتائج النهائية للاقتراع، كالآتي:

-الناخبون المسجلون على مستوى التراب الوطني: 853 . 559 23

-العدد الإجمالي للناخبين المسجلين : 161. 464 . 24

-الناخبون المصوتون على مستوى التراب الوطني : 515 . 675 . 9

-العدد الإجمالي للناخبين المصوتين: 340 .755 . 9

-نسبة المشاركة على مستوى التراب الوطني: 07. 41 بالمائة

-نسبة المشاركة العامة: 88. 39 بالمائة

-الأصوات الملغاة: 925. 244 . 1

-الأصوات المعبر عنها : 415 . 510 8

-الأغلبية المطلقة: 4.255.209".

كما فصل الإعلان أيضا في الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح، مع ترتيبها تنازليا، حيث تحصل تبون عبد المجيد على 4.947.523 بنسبة58.13 بالمائة، متبوعا ببن قرينة عبد القادر الذي تحصل على 1.477.836 صوت أي بنسبة 17.87 بالمائة، يليه بن فليس علي الذي تحصل على 897.831 صوت بنسبة 10.55بالمائة، ثم ميهوبي عز الدين بـ 619.225 صوت بنسبة 7.28بالمائة، و في الأخير بلعيد عبد العزيز الذي تحصل على 568.000 صوت بنسبة6.67بالمائة.

وفي هذا الإطار، أعلن المجلس الدستوري تبون عبد المجيد رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، "اعتبارا أنه و وفقا للمادة 85 (الفقرة الثانية) من الدستور، يتم الفوز في الانتخاب لرئاسة الجمهورية بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها"، و بالنظر إلى أن المترشح المذكور تحصل على هذه الأغلبية. كما تضمن الإعلان كذلك، النتائج النهائية لرئاسيات 12 ديسمبر، موزعة حسب المترشحين و الولايات.