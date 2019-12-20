لقي اليوم الجمعة شقيقان يبلغان من العمر 20 و 36 سنة حتفهما بعد أن اصطدم قطار بمركبتهما على مستوى ممر السكة الحديدية غير المحروس بمنطقة حمام الصالحين ببلدية عزابة بسكيكدة، حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر بأن الضحيتين توفيا بعين المكان و قد تم تحويل جثتيهما نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد داندان بعزابة .

وأضافت مصالح الحماية المدنية بأن عملية التدخل تطلبت تسخير 10 عناصر للحماية المدنية، إضافة إلى سيارتي إسعاف و شاحنة و قد دامت أكثر من ساعتين من أجل إخراج الضحيتين من المركبة.

من جهتها فتحت المصالح المعنية تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث.