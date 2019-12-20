قررت إدارة اتحاد الجزائر عدم اللجوء للمحكمة الدولية لتسوية النزاعات الرياضية وذلك لأسباب مالية، بعد خسارتها لقضية الداربي الذي انهزم فيه أصحاب الزي "الأحمر والأسود" على البساط أمام مولودية الجزائر.

وصرح الناطق الرسمي للنادي العاصمي، طارق غول: ''نقل الملف للمحكمة الدولية بلوزان سيكلفنا الكثير خاصة وأن النادي يمر بأزمة مالية خانقة. ولكن إمكانية دفع الملف تبقى واردة إذا تم رفع التجميد على الحسابات البنكية للنادي''.

وكان نادي اتحاد الجزائر قد رفض لعب المباراة لتزامنها مع تواريخ الفيفا وافتقاره لخدمات ستة من لاعبيه الذين تم استدعاؤهم إلى مختلف المنتخبات الوطنية.

وقرر مسؤولو اتحاد الجزائر رفع القضية إلى محكمة تسوية النزاعات الرياضية مع أمل استرجاع حقوقهم، ولكن النادي ''الأحمر'' و''الأسود'' خسر القضية.