أعرب ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الجديد عن ثقته في أن النادي سيخوض التحدي مجددا للتتويج بأرفع الألقاب لكنه دعا الأنصار للتحلي بالصبر عقب تعيينه اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2019 مدربا للنادي اللندني المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لمدة ثلاثة أعوام ونصف.

وسيحل أرتيتا، الذي خاض 149 مباراة مع أرسنال بين عامي 2011 و2016 قبل أن يصبح مساعدا للمدرب بيب جوارديولا في مانشستر سيتي، بديلا لمواطنه الإسباني أوناي إيمري في ملعب الإمارات.

وقال قائد أرسنال السابق في بيان "هذا شرف كبير. أرسنال واحد من أكبر الأندية في العالم. نحتاج أن ننافس للفوز بأرفع الألقاب ... نعلم جميعا أن أمامنا الكثير من العمل لتحقيق ذلك لكنني أثق في أننا سنؤدي المهمة بنجاح".

وأضاف "أنا واقعي بما فيه الكفاية لأدرك أن هذا لن يحدث بين عشية وضحاها لكن الفريق الحالي يملك العديد من المواهب وهناك مجموعة كبيرة من اللاعبين الشبان من أكاديمية النادي".

ويحتل أرسنال المركز العاشر في الدوري الإنجليزي متأخرا بفارق سبع نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع (آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل) بعد خمسة انتصارات في 17 مباراة هذا الموسم. وسيتوجه لملاقاة إيفرتون صاحب المركز 16 يوم السبت.