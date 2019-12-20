تمكن ثلاثة فنانين جزائريين من الفوز بجائزة ”أفريكن أواردز”، من أصل أربعة جزائريين تم ترشيحهم في المسابقة التي انطلقت بداية شهر ديسمبر الجاري. وتمكن ملك ”الراي” العالمي المغترب بفرنسا، خالد، من حصد جائزة أفضل مغني إفريقي في فئة الرجال، وفازت النجمة كنزة مرسلي بجائزة أفضل فنانة شابة، في حين توج الناقد الفني محمد رياض بجائزة أفضل شخصية إبداعية.

وقد سقط اسم مغني ”الراب” المغترب، رؤوف دراجي الملقب بـ”سولكينغ”، من المسابقة رغم شعبيته الكبيرة، وتنافس ضمن فئة ظاهرة السنة. وبالنسبة لبقية الحائزين على اللقب من الفنانين العرب، فقد حصلت الممثلة المصرية غادة عبد الرزاق على جائزة أفضل امرأة ممثلة، والمغنية المصرية شيرين عبد الوهاب على جائزة أفضل امرأة مغنية. في حين فاز الفنان رامي مالك بجائزة أفضل ممثل. وكانت الهيئة المنظمة للمنافسة قد فتحت للجمهور باب التصويت على الفنان المفضل عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، ومن المنتظر أن يقام حفل التكريم في غانا يوم 13 جانفي المقبل.