شهد الطريق السيار الجديد الرابط بين الطريق الاجتنابي الجنوبي بالطريق الوطني رقم 12 في جزئه بوادي فالو على بعد بضعة أمتار عن المكان المسمى "لي تومي" ، ليلة الجمعة إلى السبت، حادث مرور مميت خلف 5 وفيات وجرح 35 أخرين من بينهم حالات خطيرة عقب انقلاب حافلة من نوع "هيغر".

وحسب بيان لخلية الاتصال لمديرية الحماية المدنية لولاية تيزي وزو، فإن وصول أعوان وحدة ذراع بن خدة والوحدة الرئيسية للحماية المدنية بتيزي وزو إلى مكان الحادث كان على الساعة 20:13 ليلا حيث قاموا بإخراج الجرحى من الحافلة التي انحرفت عن الطريق وانقلبت ونقلهم إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد ندير بتيزي وزو لتلقى العلاج .

حسب ذات المصدر فإن الحصيلة الأولية للحادث المميت هي 5 وفيات و36 جريحا، والحافلة كانت تنقل عائلات تقطن بالجزائر العاصمة عادت من رحلة من ولاية بجاية، للإشارة مكان الحادث المميت يدعى منعرج الموت حيث سبق أن شهد عدة حوادث مميتة من بينها انقلاب حافلة لنقل أنصار مولودية وهران منذ عدة أشهر خلفت وفاة أحد مناصري الحمراوة لذا توجب على السلطات المعنية اتخاذ التدابير و الإجراءات اللازمة لتفادي سقوط أرواح أخرى .