أفادت وكالة "سبوتنيك" أن الجيش الجزائري يستخدم طائرات "ياك-130" الروسية الصنع بشكل مكثف في التدريبات.

وخصصت طائرة "ياك-130" أولا لتدريب الطيارين على قيادة الطائرات الحديثة، ولكن المعلومات المتوفرة تشير إلى استخدامها في ضرب أهداف أرضية خلال مناورات الجيش الجزائري.

ولا يفاجئ ذلك مَن يعرف أن طائرة "ياك-130" البالغ وزنها 10 أطنان، تصلح أيضا للاستخدام كمقاتلة قاذفة، فهي تستطيع أن تحمل 3000 كيلوغرام من القنابل والصواريخ ومدافع عيار 23 ملم. وتوجد 9 نقاط تعليق تحت جناحها لحمل القنابل والصواريخ.

وتستطيع هذه الطائرة أيضا أن تتعامل مع الأهداف الجوية بنجاح. ومن أجل ذلك توجد بحوزتها صواريخ جوـ جو.كما تستطيع "ياك-130" أن تدافع عن نفسها من خلال إطلاق الأهداف الحرارية الكاذبة التي تجذب الصواريخ المضادة للطائرات.