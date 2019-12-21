أدى حريق مهول نشب اليوم السبت بغابة دوار مهابة بأعالي بلدية ڤوراية غربي ولاية تيبازة إلى إتلاف 40 هكتارا من الغابات والأدغال حسب التقديرات الأولية لمصالح الحماية المدنية بالولاية التي تدخلت مدعومة بتعزيزات لوحدات من أربع ولايات مجاورة لإخماد الحريق وإنقاذ سكان ثلاثة دواويير واقعة بالشريط الذي مسته النيران.

الحريق الذي لا تزال عملية إخماده من طرف وحدات الحماية المدنية لولايات تيبازة ،الجزائر العاصمة ،الشلف ،عين الدفلى والبليدة نشب في حدود الساعة السادسة من فجر اليوم السبت، بغابة دوار مهابة بأعالي بلدية ڤوراية غربي تيبازة مخلفا خسائر تقدر بـ 40 هكتارا من الغابات والأدغال على الأقل .

وأعلنت مصالح الحماية المدنية بتيبازة حالة الطوارئ بسبب التهديدات التي شكلها الحريق على حياة سكان دواويير مهابة ،اروانو ودوار برنوس التي تم إنقاذها من طرف فرق الحماية المدنية التي وجدت صعوبة في التحكم في السنة اللهب مع قوة الرياح التي عرفتها الولاية وتعدت قوتها 70 كلم في الساعة .

وأكد ضابط المناوبة بمديرية الحماية المدنية بتيبازة أن عملية إخماد الحريق أشرف عليها مدير الحماية المدنية لولاية تيبازة وسخرت لها 20 شاحنة إطفاء مدعمة بثلاثة ضباط سامون و خمسة ضباط مرؤوسين و سبعة ضباط صف و138 عون، مدعومين من ولايات الجزائر العاصمة و الشلف ،البليدة وعين الدفلى بـ 14 شاحنة إطفاء و ثلاثة ضباط وخمسة ضباط صف و42 عونا.